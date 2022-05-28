«ПСЖ» может продать звезду команды из-за конфликта с Мбаппе

Вполне вероятно, что «ПСЖ» расстанется с одной из своих звезд в летнее трансферное окно. По сообщениям AS, этим игроком может стать нападающий Неймар.

Источник утверждает, что у бразильца испортились отношения со звездным французом Килианом Мбаппе, недавно продлившим контракт с клубом. Чтобы не нарушать атмосферу в команде, руководство парижского гранда готово рассмотреть варианты продажи Неймара в летнее трансферное окно. Главным препятствием может стать высокая заработная плата бразильца.

30-летний форвард выступает за «ПСЖ» с августа 2017 года. Его контракт рассчитан еще на три сезона, а стоимость составляет 90 миллионов евро.

Английский гранд готов купить Неймара