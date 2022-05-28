Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Франции. Лига 1

«ПСЖ» может продать звезду команды из-за конфликта с Мбаппе

28 Мая 2022 • 08:04 Комментировать (3)

Вполне вероятно, что «ПСЖ» расстанется с одной из своих звезд в летнее трансферное окно. По сообщениям AS, этим игроком может стать нападающий Неймар.

Источник утверждает, что у бразильца испортились отношения со звездным французом Килианом Мбаппе, недавно продлившим контракт с клубом. Чтобы не нарушать атмосферу в команде, руководство парижского гранда готово рассмотреть варианты продажи Неймара в летнее трансферное окно. Главным препятствием может стать высокая заработная плата бразильца.

30-летний форвард выступает за «ПСЖ» с августа 2017 года. Его контракт рассчитан еще на три сезона, а стоимость составляет 90 миллионов евро.

Английский гранд готов купить Неймара

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Неймар Килиан Мбаппе
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 28 Мая
07:56 · Испания. Ла Лига
Почеттино: «Отказ Мбаппе - огромное разочарование для «Реала»
00:55 · Испания. Ла Лига
Йерро: Мбаппе не получит «Золотой мяч» 3
27 Мая
16:40 · Франция. Лига 1
«ПСЖ» хочет сохранить Рамоса и Наваса на следующий сезон
15:50 · Франция. Лига 1
Агуэро: «Уверен, что второй сезон Месси в «ПСЖ» будет лучше»
15:28 · Италия. Серия А
Мальдини – о Доннарумме: «Я надеюсь, он счастлив в Париже»
14:51 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» предлагает «ПСЖ» купить Пепе
14:05 · Франция. Лига 1
«ПСЖ» нашёл двух тренеров на замену Почеттино
12:05 · Испания. Ла Лига
Отец Месси - Лапорте: «Хватит болтать о моём сыне» 3
09:27 · Россия. Премьер-лига
Агент Языджи рассказал о том, как продвигаются переговоры между ЦСКА и «Лиллем» по выкупу футболиста
09:12 · Англия. Премьер-лига
Ришарлисон попал в сферу интересов «ПСЖ» и «Реала»
09:10 · Франция. Лига 1
Радимов удивился, что Мбаппе продлил контракт с «ПСЖ»
08:20 · Англия. Премьер-лига
Мусса Дембеле входит в сферу интересов нескольких клубов АПЛ
07:12 · Англия. Премьер-лига
«Ньюкасл» готов выложить почти 60 млн евро за полузащитника «Лиона»
07:08 · Франция. Лига 1
«ПСЖ» продолжает уговаривать Зидана
07:00 · Испания. Ла Лига
«Монако» просит у «Реала» дополнительные 15 млн евро за Чуамени
Все новости
Рекомендуем