Агуэро: «Уверен, что второй сезон Месси в «ПСЖ» будет лучше»

Бывший нападающий сборной Аргентины Серхио Агуэро считает, что Месси решит свои проблемы с адаптацией в парижском клубе.

«Это был его первый год, и, поскольку ему пришлось адаптироваться к другой лиге, его игра была на самом деле хорошей», - сказал Агуэро изданию Stake.

Он добавил, что в следующем сезоне Месси выйдет на прежний уровень.

«В «ПСЖ» полно элитных игроков, а Лео — победитель. Я уверен, что его второй сезон будет еще лучше», - сказал Агуэро.

В этом сезоне футболист провел в чемпионате Франции 26 матчей, забил 6 голов и отдал 14 результативных передач.