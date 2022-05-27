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Чемпионат Франции. Лига 1

Агуэро: «Уверен, что второй сезон Месси в «ПСЖ» будет лучше»

27 Мая 2022 • 15:50 Комментировать

Бывший нападающий сборной Аргентины Серхио Агуэро считает, что Месси решит свои проблемы с адаптацией в парижском клубе.

«Это был его первый год, и, поскольку ему пришлось адаптироваться к другой лиге, его игра была на самом деле хорошей», - сказал Агуэро изданию Stake.

Он добавил, что в следующем сезоне Месси выйдет на прежний уровень.

«В «ПСЖ» полно элитных игроков, а Лео — победитель. Я уверен, что его второй сезон будет еще лучше», - сказал Агуэро.

В этом сезоне футболист провел в чемпионате Франции 26 матчей, забил 6 голов и отдал 14 результативных передач.

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси ПСЖ Серхио Агуэро
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