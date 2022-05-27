«ПСЖ» нашёл двух тренеров на замену Почеттино

Боссы «ПСЖ» продолжают общаться с возможными преемниками аргентинского специалиста Маурисио Почеттино. Согласно сведениям инсайдера Николо Скиры, в шорт-листе парижского топ-клуба фигурируют два претендента.

Журналист отмечает, что парижский гранд заинтересован в услугах главного тренера лиссабонского «Спортинга» Рубена Аморима и наставника «Специи» Тиаго Мотти.

Напомним, что приоритетным вариантом для французов является Зинедин Зидан, однако с ним пока не получается договориться.

Срок действия контракта Почеттино с «ПСЖ» истекает летом 2023 года.