Радимов удивился, что Мбаппе продлил контракт с «ПСЖ»

Бывший футболист питерского «Зенита» Владислав Радимов рассказал, что его удивил тот факт, что форвард Килиан Мбаппе решил продлить контракт с «ПСЖ».

Радимов сказал «Спорт-Экспрессу», что у него много знакомых в Испании, которые были уверены в том, что Мбаппе перейдёт в «Реал», но француз неожиданно решил передумать. Тренер «Зенита-2» отметил, что форвард всё равно когда-нибудь перейдёт в мадридский клуб, так как Мбаппе захочется поиграть в более сильной команде и в более сильной лиге.

Напомним, что Килиан Мбаппе решил подписать новое соглашение с парижским клубом до 2025 года, что сделало французского форварда самым высокооплачиваемым игроком мира.