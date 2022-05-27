Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Франции. Лига 1

Радимов удивился, что Мбаппе продлил контракт с «ПСЖ»

27 Мая 2022 • 09:10 Комментировать

Бывший футболист питерского «Зенита» Владислав Радимов рассказал, что его удивил тот факт, что форвард Килиан Мбаппе решил продлить контракт с «ПСЖ».

Радимов сказал «Спорт-Экспрессу», что у него много знакомых в Испании, которые были уверены в том, что Мбаппе перейдёт в «Реал», но француз неожиданно решил передумать. Тренер «Зенита-2» отметил, что форвард всё равно когда-нибудь перейдёт в мадридский клуб, так как Мбаппе захочется поиграть в более сильной команде и в более сильной лиге.

Напомним, что Килиан Мбаппе решил подписать новое соглашение с парижским клубом до 2025 года, что сделало французского форварда самым высокооплачиваемым игроком мира.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Владислав Радимов ПСЖ Килиан Мбаппе
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 27 Мая
09:27 · Россия. Премьер-лига
Агент Языджи рассказал о том, как продвигаются переговоры между ЦСКА и «Лиллем» по выкупу футболиста
09:12 · Англия. Премьер-лига
Ришарлисон попал в сферу интересов «ПСЖ» и «Реала»
09:10 · Франция. Лига 1
Радимов удивился, что Мбаппе продлил контракт с «ПСЖ»
08:20 · Англия. Премьер-лига
Мусса Дембеле входит в сферу интересов нескольких клубов АПЛ
07:12 · Англия. Премьер-лига
«Ньюкасл» готов выложить почти 60 млн евро за полузащитника «Лиона»
07:08 · Франция. Лига 1
«ПСЖ» продолжает уговаривать Зидана
07:00 · Испания. Ла Лига
«Монако» просит у «Реала» дополнительные 15 млн евро за Чуамени
05:05 · Франция. Лига 1
Знаменитый бразильский нападающий изумлен зарплатой Мбаппе 1
02:55 · Франция. Лига 1
Рио Фердинанд про неудавшийся переход Мбаппе: «Впервые вижу такое неуважение к клубу» 2
02:35 · Италия. Серия А
Мальдини ответил на слухи о возможном уходе звезды «Милана» в «Реал» или «ПСЖ»
02:34 · Франция. Лига 1
Гути: «Скажите уже кто-нибудь Мбаппе, что он - не лучший» 2
01:22 · Франция. Лига 1
Почеттино: «Я на 100% останусь тренером «ПСЖ»
00:49 · Испания. Ла Лига
Глава Лиги 1 припомнил грехи «Барселоны» и «Реала» в ответ на критику президента Ла Лиги в адрес «ПСЖ»
00:30 · Франция. Лига 1
Карвахаль: «Мбаппе не захотел покидать зону комфорта»
26 Мая
23:32 · Франция. Лига 1
Неймар: «Хочу остаться в «ПСЖ» в следующем сезоне»
Все новости
Рекомендуем