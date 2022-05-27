«ПСЖ» продолжает уговаривать Зидана

Французский «ПСЖ» не сбавляет интереса к экс-наставнику мадридского «Реала» Зинедину Зидану. Об этом сообщил посредством своих соцсетей инсайдер Фабрис Хокинс.

Журналист отметил, что главным инициатором приглашения «Зизу» выступает эмир Катара Тамим бин Хамад Аль Тани. Переговоры с Зиданом уже велись, но договориться пока не получилось.

Напомним, что в настоящий момент пост главного тренера парижского коллектива занимает аргентинец Маурисио Почеттино. Его действующее трудовое соглашение с клубом рассчитано до завершения сезона-2022/2023.