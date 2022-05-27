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Чемпионат Франции. Лига 1

«ПСЖ» продолжает уговаривать Зидана

27 Мая 2022 • 07:08 Комментировать

Французский «ПСЖ» не сбавляет интереса к экс-наставнику мадридского «Реала» Зинедину Зидану. Об этом сообщил посредством своих соцсетей инсайдер Фабрис Хокинс.

Журналист отметил, что главным инициатором приглашения «Зизу» выступает эмир Катара Тамим бин Хамад Аль Тани. Переговоры с Зиданом уже велись, но договориться пока не получилось.

Напомним, что в настоящий момент пост главного тренера парижского коллектива занимает аргентинец Маурисио Почеттино. Его действующее трудовое соглашение с клубом рассчитано до завершения сезона-2022/2023.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Зинедин Зидан
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