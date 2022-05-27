Знаменитый бразильский нападающий изумлен зарплатой Мбаппе

Бывший легендарный бразильский нападающий Жозе Альтафини, ставший в 1958 году чемпионом мира, неприятно удивлен невероятно высокой зарплатой Килиана Мбаппе, который будет получать около 90 миллионов евро за каждый сезон, проведенный в составе «ПСЖ» согласно новому контракту.

Альтафини считает подобные гонорары чистым безумием, а также озвучил идею внедрения потолка зарплат для футболистов - вроде того, как это реализовано в некоторых североамериканских лигах.

- Зарплата Килиана Мбаппе - это форменное оскорбление для футбола. Я считаю, что в футболе пора ввести потолок зарплат, - цитирует Альтафини FootballNews24.