Гути: «Скажите уже кто-нибудь Мбаппе, что он - не лучший»

Бывший нападающий мадридского «Реала» Гути считает, что Мбаппе переоценивает себя, и ему пора спуститься чуть на землю. Гути внимательно следил за сагой с несостоявшимся переходом Мбаппе в мадридский «Реал», и его возмущает ажиотаж, поднявшийся вокруг Мбаппе.

- Килиан Мбаппе не лучший в мире, пора уже кому-нибудь сказать ему об этом в лицо. Сколько он выиграл титулов в Лиге чемпионов, сколько золотых мячей? При этом я высоко ценю его, вместе с Холандом он представляет будущее футбола. Я бы купил обоих себе в команду. Но я не могу назвать его лучшим в мире, - цитирует derbyderbyderby.it.