Неймар: «Хочу остаться в «ПСЖ» в следующем сезоне»

Нападающий «ПСЖ» Неймар заявил, что не собирается покидать команду, несмотря на продление контракта с форвардом Килианом Мбаппе.

Ранее французское издание L'Equipe сообщило о «ПСЖ» готов расстаться с 30-летним бразильцем, если поступит привлекательное предложение. Это связано с самой большой зарплатой Мбапапе в мире.

«С моей стороны действительно правда, что я хочу остаться. Мне никто не сказал, что я должен уйти, но я хочу играть за «ПСЖ», — цитирует Неймара Goal.com.

В сезоне-2021/22 Неймар сыграл за французский клуб 28 матчей во всех турнирах, забил 13 мячей и сделал 8 голевых передач.