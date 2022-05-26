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Чемпионат Франции. Лига 1

Неймар: «Хочу остаться в «ПСЖ» в следующем сезоне»

26 Мая 2022 • 23:32 Комментировать

Нападающий «ПСЖ» Неймар заявил, что не собирается покидать команду, несмотря на продление контракта с форвардом Килианом Мбаппе.

Ранее французское издание L'Equipe сообщило о «ПСЖ» готов расстаться с 30-летним бразильцем, если поступит привлекательное предложение. Это связано с самой большой зарплатой Мбапапе в мире.

«С моей стороны действительно правда, что я хочу остаться. Мне никто не сказал, что я должен уйти, но я хочу играть за «ПСЖ», — цитирует Неймара Goal.com.

В сезоне-2021/22 Неймар сыграл за французский клуб 28 матчей во всех турнирах, забил 13 мячей и сделал 8 голевых передач.


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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Неймар Лига 1 Килиан Мбаппе
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