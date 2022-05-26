«Монако» не отпустит Чуамени ниже, чем за 80 миллионов евро

«Монако» не собирается расставаться со своим полузащитником Орельеном Чуамени за цену, которая будет ниже 80 миллионов евро. По информации журналиста Фабрицио Романо, пока ни один из претендентов на француза не находится в лидирующей позиции.

Отмечается, что сам Чуамени сообщил своим партнёрам по команде о желании перебраться в мадридский «Реал», но при этом «сливочным» ещё предстоит согласовать с «Монако» трансферную стоимость игрока, которая не может быть ниже 80 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что Чуамени станет главной трансферной целью мадридского «Реала» в это межсезонье.