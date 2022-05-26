Головин вернулся в Россию

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин решил провести свой летний отпуск на родине.

По информации «Спорт-Экспресса», 25-летний российский футболист вернулся в Россию и сейчас проводит отпуск в родном Калтане. Стоит отметить, что «Монако» с Головиным в составе занял в итоге третье место во французском чемпионате. Монегаски вышли в Лигу чемпионов, но для того, чтобы выйти в групповой этап, команде ещё будет необходимо пройти два квалификационных раунда.

В этом сезоне Александр Головин провёл во французской лиге 27 матчей, в которых отметился тремя забитыми мячами и четырьмя голевыми передачами.