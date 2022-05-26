Экс-игрок «ПСЖ» Ротен оценил выбор Мбаппе

Бывший футболист «ПСЖ» Жером Ротен отреагировал на сделку между парижским клубом и нападающим Килианом Мбаппе. Стороны заключили новое трудовое соглашение, рассчитанное до середины 2025 года.

«Мбаппе остался, и это очень важный момент. Это отличный знак для клуба. Килиан является лучшим игроком мира, поэтому Лиге 1 повезло, что он решил остаться. Таких игроков нужно удерживать любыми силами.

Мбаппе сделал свой выбор, он верит в проект «ПСЖ». Думаю, с такими футболистами наш чемпионат станет одним из сильнейших в Европе», - цитирует Жерома GFNF.

На Мбаппе претендовал мадридский «Реал», однако форвард отказался от переезда ради выгодного контракта с «ПСЖ».