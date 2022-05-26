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Чемпионат Франции. Лига 1

Президент «Марселя» - о Сампаоли: «Он – ключевой человек для нашего проекта»

26 Мая 2022 • 10:43 Комментировать

Президент «Марселя» Пабло Лонгория заявил, что рассчитывает на главного тренера клуба Хорхе Сампаоли в следующем сезоне.

«Мы говорим о великолепном тренере, который весь сезон проделывал невероятную работу. Нам нужно стремиться к стабильности, которую не всегда легко найти в футболе. Хорхе Сампаоли — ключевой человек для проекта», - сказал Лангория в интервью RMC Sport.

Ранее Сампаоли заявил, что хотел бы остаться в клубе только в том случае, если «Марсель» будет способен оказать конкуренцию в Лиге чемпионов в следующем сезоне.

В прошедшем чемпионате Франции «Марсель» занял второе место, уступив только «ПСЖ».

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Евро-Футбол.Ру,
Марсель Хорхе Сампаоли Пабло Лонгория
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