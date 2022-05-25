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Чемпионат Франции. Лига 1

Неймар: «Я хочу остаться в «ПСЖ»

25 Мая 2022 • 13:39 Комментировать

Полузащитник «ПСЖ» Неймар выразил желание остаться во французском клубе на следующий сезон. Напомним, ранее сообщалось, что бразилец может покинуть «Парк де Пренс» этим летом.

«Это правда, я хочу остаться в «ПСЖ». Впрочем, никто мне ничего не говорил. Но со своей стороны я с уверенностью могу сказать, что хочу продолжать играть за этот клуб», – цитирует бразильского футболиста Oh My Goal.

Напомним, что Неймар оказался в «ПСЖ» летом 2017 года, когда перешёл из каталонской «Барселоны». Бразилец, который обошёлся парижскому клубу в 222 миллиона евро, до сих пор является самым дорогим игроком в истории футбола.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Неймар
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