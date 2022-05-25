Фавр может вернуться в «Ниццу»

Руководство «Ниццы» заинтересовано в возвращении на пост главного тренера Люсьена Фавра, сообщает Footmercato. Напомним, Фавр возглавлял французскую команду в период с 2016 по 2018 год.

Последним местом работы 64-летний специалиста стала дортмундская «Боруссия», которую он покинул в декабре 2020 года. Под руководством Фавра дортмундцы сумели завоевать Суперкубок Германии.

По информации источника, нынешний наставник «Ниццы» Кристофер Галтье может сменить Маурисио Почеттино на посту главного тренера «ПСЖ».