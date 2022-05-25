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Чемпионат Франции. Лига 1

Фавр может вернуться в «Ниццу»

25 Мая 2022 • 13:28 Комментировать
Осер
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Сент-Этьен
2.50 3.25 2.95
26.05 20:00

Руководство «Ниццы» заинтересовано в возвращении на пост главного тренера Люсьена Фавра, сообщает Footmercato. Напомним, Фавр возглавлял французскую команду в период с 2016 по 2018 год.

Последним местом работы 64-летний специалиста стала дортмундская «Боруссия», которую он покинул в декабре 2020 года. Под руководством Фавра дортмундцы сумели завоевать Суперкубок Германии.

По информации источника, нынешний наставник «Ниццы» Кристофер Галтье может сменить Маурисио Почеттино на посту главного тренера «ПСЖ».

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Евро-Футбол.Ру,
Ницца Боруссия Дортмунд Люсьен Фавр
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