Стало известно, сколько «ПСЖ» придётся заплатить за тренера «Спортинга»

Руководители «ПСЖ» хотят летом пригласить на пост главного тренера Рубена Аморима, который сейчас работает в лиссабонском «Спортинге».

По информации Le Parisien, представители парижской команды хотят пригласить 37-летнего португальского специалиста на пост главного тренера. Боссам «ПСЖ» придется заплатить «Спортингу» около 30 миллионов евро в качестве отступных за Аморима. Напомним, что действующее соглашение тренера с лиссабонским клубом рассчитано до лета 2024 года.

В этом сезоне футболисты «Спортинга» под руководством Аморима заняли вторую строчку в португальском чемпионате. В «ПСЖ» сейчас работает Маурисио Почеттино.