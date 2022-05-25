«ПСЖ» отстранил от работы тренера женской команды

Наставник женской команды «ПСЖ» Дидье Олле-Николь был отстранен от работы после обвинений в неподобающем отношении к своим подопечным. Об этом рапортует пресс-служба парижского гранда.

Пресс-служба французского гранда отметила, что если вина тренера будет доказана, то специалисту грозит увольнение с занимаемой должности. В данный момент парижане проводят тщательную проверку по этому поводу.

Стоит отметить, что Олле-Николь занимает пост рулевого парижской команды с 2021 года. Под его руководством «ПСЖ» стал чемпионом страны.