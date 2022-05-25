«Сент-Этьен» останется без тренера

Наставник «Сент-Этьена» Паскаль Дюпра планирует покинуть пост главного тренера французской команды этим летом.

По информации RMC Sport, Дюпра решил покинуть «Сент-Этьен» при любом исходе этого сезона. Напомним, что специалист возглавил команду в декабре прошло года и сумел вывести её в стыковые матчи, где «зелёно-белым» в ближайшее время предстоит сыграть с «Осером». Первая встреча состоится 26 мая.

Напомним, что «Сент-Этьен» по итогам сезона занял 18-ю строчку во французском чемпионате. Команда набрала 32 очка в 38 матчах.