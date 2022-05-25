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Чемпионат Франции. Лига 1

«Сент-Этьен» останется без тренера

25 Мая 2022 • 10:44 Комментировать
Осер
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Сент-Этьен
2.50 3.25 2.95
26.05 20:00

Наставник «Сент-Этьена» Паскаль Дюпра планирует покинуть пост главного тренера французской команды этим летом.

По информации RMC Sport, Дюпра решил покинуть «Сент-Этьен» при любом исходе этого сезона. Напомним, что специалист возглавил команду в декабре прошло года и сумел вывести её в стыковые матчи, где «зелёно-белым» в ближайшее время предстоит сыграть с «Осером». Первая встреча состоится 26 мая.

Напомним, что «Сент-Этьен» по итогам сезона занял 18-ю строчку во французском чемпионате. Команда набрала 32 очка в 38 матчах.

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Евро-Футбол.Ру,
Сент-Этьен Лига 1 Паскаль Дюпре
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ОСЕР СЕНТ-ЭТЬЕН
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