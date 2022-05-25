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Агент Головина рассказал о вариантах продолжения карьеры россиянина

25 Мая 2022 • 10:28 Комментировать

Футбольный агент Александр Клюев, который представляет интересы полузащитника «Монако» Александра Головина, высказался о вариантах продолжения карьеры своего клиента.

В разговоре с корреспондентом Metaratings.ru представитель игрока заявил, что вариант с возвращением в РПЛ точно не рассматривается. По его словам, у Александра есть варианты продолжения карьеры в чемпионатах Испании и Англии.

Головин защищает цвета французского коллектива с 2018 года. В составе «монегасков» он провел 131 поединок в различных турнирах, в которых отметился 17 забитыми мячами и 25 голевыми передачами. Его контракт с «Монако» рассчитан до середины 2024 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Монако Александр Головин Александр Клюев
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