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Мбаппе поставил себя выше Месси в иерархии «ПСЖ»

25 Мая 2022 • 09:35 Комментировать

Нападающий Килиан Мбаппе, подписавший новый контракт с «ПСЖ», рассказал о своей новой роди в парижском гранде.

«Да, я теперь являюсь главной частью этого проекта. Однако я работаю не в одиночку. Прежде всего, я – футболист, поэтому не собираюсь распыляться.

До меня дошли слухи, что якобы я буду влиять на подписание игроков. Нет, такого не будет. Это не мои обязанности», - цитирует звездного форварда RMC Sport.

Напомним, что Мбаппе подписал с «ПСЖ» контракт до лета 2025 года. Согласно условиям сделки, он стал самым высокооплачиваемым футболистом парижской команды.

Известна реакция Месси на решение Мбаппе остаться в «ПСЖ»

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси ПСЖ Килиан Мбаппе
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