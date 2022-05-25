Мбаппе поставил себя выше Месси в иерархии «ПСЖ»

Нападающий Килиан Мбаппе, подписавший новый контракт с «ПСЖ», рассказал о своей новой роди в парижском гранде.

«Да, я теперь являюсь главной частью этого проекта. Однако я работаю не в одиночку. Прежде всего, я – футболист, поэтому не собираюсь распыляться.

До меня дошли слухи, что якобы я буду влиять на подписание игроков. Нет, такого не будет. Это не мои обязанности», - цитирует звездного форварда RMC Sport.

Напомним, что Мбаппе подписал с «ПСЖ» контракт до лета 2025 года. Согласно условиям сделки, он стал самым высокооплачиваемым футболистом парижской команды.

Известна реакция Месси на решение Мбаппе остаться в «ПСЖ»