Известна реакция Месси на решение Мбаппе остаться в «ПСЖ»

Стало известно, как отреагировал аргентинский форвард Лионель Месси на решение своего одноклубника Килиана Мбаппе остаться в «ПСЖ».

Как информирует газета Marca, 34-летний нападающий рад, что француз остается в Париже. Месси надеется, что теперь он не будет главным объектом для давления со стороны местных болельщиков и прессы. Кроме того, аргентинец уверен, что с Мбаппе у «ПСЖ» намного больше шансов выиграть Лигу чемпионов, чем без него.

На прошлой неделе было объявлено о подписании нового контракта между Килианом и французским клубом. Трудовой договор рассчитан до лета 2025 года.

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