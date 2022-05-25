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Чемпионат Франции. Лига 1

«ПСЖ» готов продать Неймара, если получит хорошее предложение

25 Мая 2022 • 07:30 Комментировать

Руководители «ПСЖ» готовы продать звёздного бразильского форварда Неймара в другую команду.

По информации L'Equipe, парижская команда может продать 30-летнего бразильского футболиста, если будет получено достойное предложение от другого клуба. Сам же Неймар планирует остаться в «ПСЖ», так как чувствует себя здесь весьма комфортно. Стоит отметить, что соглашение форварда с парижским клубом рассчитано до лета 2025 года.

В этом сезоне Неймар провёл во французской лиге в составе «ПСЖ» 22 встречи, в которых забил 13 мячей и сделал шесть результативных передач.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Неймар
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