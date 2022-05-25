Анри: Я думал, что Мбаппе уйдёт

Экс-игрок «Арсенала» и сборной Франции Тьерри Анри высказался по поводу решения форварда Килиана Мбаппе продлить контракт с «ПСЖ».

Анри сказал, что он думал, что Мбаппе уйдёт в «Реал», но форвард по какой-то причине передумал. Экс-игрок «Арсенала» отметил, что это решение жизненно важно для всего французского футбола. Тьерри выразил надежду на то, что новый контракт с Мбаппе показатель того, куда парижский клуб хочет двигаться дальше.

Напомним, что Килиан Мбаппе решил продлить соглашение с парижской командой до 2025 года, хотя у форварда была возможность на правах свободного агента перебраться в мадридский «Реал».