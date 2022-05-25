«Абсолютное зло»: Гендиректор Серии А жёстко высказался по поводу нового контракта Мбаппе

Генеральный директор Серии А Луиджи Де Сьерво рассказал журналистам о том, что думает по поводу нового контракта Килиана Мбаппе с «ПСЖ».

Де Сьерво заявил, что произошедшее в парижской команде является абсолютным злом, которое укрепляет позицию, что сильнее та команда, где больше денег. Функционер отметил, что все мы должны быть очень внимательны к подобным ситуациям, ведь они делают систему неустойчивой.

Напомним, что 23-летний звёздный французский футболист отказался от перехода в мадридский «Реал» ради продления контракта с «ПСЖ». Мбаппе станет самым высокооплачиваемым игроком мира.