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Чемпионат Франции. Лига 1

Мбаппе: «ПСЖ» не хватает души»

24 Мая 2022 • 19:50 Комментировать

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе рассказал, что его команде не хватает души. Футболист объяснил это тем, что когда брал все свои крупные трофеи в карьере, в раздевалке всегда царила особенная атмосфера.

«Я думаю, что этой команде не хватает души. Нужно добавить её. Всегда, когда я брал крупные трофеи в своей карьере, в раздевалке царила особенная атмосфера. Так было, когда я взял Лигу 1 с «Монако», и когда я выиграл чемпионат мира и Лигу наций со сборной Франции», – цитирует футболиста Адриен Гренье.

Напомним, что на днях Мбаппе продлил контракт с «ПСЖ» до 2025 года, отказав в переходе мадридскому «Реалу», который работал над его трансфером несколько лет.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Килиан Мбаппе
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