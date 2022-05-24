81-летняя фанатка «Марселя» поучаствовала в фаер-шоу

У французского «Марселя» есть одна известная болельщица, которая в 81 году даст фору некоторым молодым фанатам.

81-летняя Колетт Катальдо недавно поучаствовала в фаер-шоу на матче французской команды. Катальдо является основательницей фанатской группировки Dodgers. Стоит отметить, что это фанатское объединение недавно отпраздновало 30-летний юбилей.

Напомним, что в этом сезоне футболисты «Марселя» под руководством Хорхе Сампаоли заняли во французском чемпионате вторую строчку. «Лазурные» также дошли до полуфинала Лиги конференций, где «Марсель» по сумме двух матчей уступил голландскому «Фейеноорду».