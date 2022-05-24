Мбаппе: Остался в «ПСЖ» не из-за денег

Звёздный французский нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе рассказал журналистам о том, по какой причине он решил продлить соглашение с парижской командой.

Мбаппе сказал, что решил остаться в парижском клубе не из-за финансовой выгоды, а из-за спортивного проекта, ведь сейчас покидать «ПСЖ» было бы неправильно. Форвард отметил, что он месяцами говорил с руководством парижской команды о спортивной составляющей, а о деньгах они говорили всего лишь пару минут.

Напомним, что Килиан Мбаппе недавно официально продлил соглашение с «ПСЖ» до лета 2025 года. Француз станет самым высокооплачиваемым игроком в мире.