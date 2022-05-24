Месси включён в число 11 лучших игроков Лиги 1

Футбольные аналитики портала Whoscored составили символическую сборную чемпионата Франции по итогам сезона-2021/2022. В число 11 избранных попали игроки, которые имеют самую высокую среднюю оценку.

Лучшим футболистом сезона в Лиге 1 стал нападающий Килиан Мбаппе, на днях подписавший новый трудовой договор с «ПСЖ». Его средний балл – 8,0. Также в символическую команду был включен аргентинец Лионель Месси с оценкой 7,8.

Кроме звезд «ПСЖ», в число лучших попали: Йонас Омлин, Фредерик Гильбер, Андрей Жиротто, Кики Куяте, Мелвин Бар, Бенжамен Бурижо, Димитри Пайе, Тежи Саванье, Матен Терье.