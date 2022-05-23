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Вместо Мбаппе: Кого теперь подпишет «Реал»

23 Мая 2022 • 19:49 Комментировать (1)

Килиан Мбаппе отказал «Реалу», и теперь мадридцам надо будет подписать другого футболиста в группу атаки. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» размышляет, кто это будет.

Мадридский «Реал» не смог подписать Килиана Мбаппе. Француз всё же принял решение остаться в «ПСЖ», предпочтя огромный контракт детской мечте. Ранее «Реал» ещё и добровольно отказался от борьбы за Эрлинга Холанна, так как делал ставку на Мбаппе. Сейчас норвежец уже подписал контракт с «Манчестер Сити», так что этой опции тоже больше для «сливочных» нет. Тем не менее атака «Реала» нуждается в усилении. По ходу этого сезона Карло Анчелотти использовал нескольких футболистов вместе с Каримом Бензема и Винисиусом, но Родриго, Марко Асенсио, Эден Азар, Гарет Бэйл не доказали, что смогут постоянно давать результат.

Самые очевидные варианты для «Реала» играют в «Ливерпуле». Мохамед Салах и Садио Мане до сих пор не продлили контракты, которые истекают через год. Кроме того, наличие в стане мерсисайдцев Диогу Жоты и Луиса Диаса намекает, что уж как минимум с одним африканцем вице-чемпионы Англии расстаться могут. Салах и Мане, в свою очередь, мечтают о «Золотом мяче», и ранее сообщалось, что обоим кажется, будто в стане испанского клуба его получить проще. И египтянина, и сенегальца уже давно связывали с возможностью перехода в «Реал».

В общем, кажется, что этим летом трансфер кого-то из этой пары в «Реал» вполне возможен. «Ливерпуль» как раз может заработать на продаже одного из игроков. Вряд ли это основная задача, но и лишним несколько десятков миллионов евро не будут. К тому же спадёт внутреннее напряжение, которое явно имеется из-за очень высокой конкуренции в линии атаки.

В иностранных СМИ говорят о том, что «Реал» может сенсационно пополниться игроком «Барселоны». У Усмана Дембеле этим летом завершается контракт с каталонцами, и стороны до сих пор его не продлили. Француза связывали с переходом в «ПСЖ» как раз на замену Мбаппе. Парижанам он больше не нужен. «Реал» же в свою очередь может попробовать заменить виртуального для себя Мбаппе на Дембеле. Под руководством Хави скандальный француз провёл очень сильные полгода, продемонстрировав талант и умения. При этом Дембеле как нельзя более похож на футболиста, который легко сменит «Барселону» на «Реал».

Мадридцы могут включиться в борьбу за Дарвина Нуньеса из «Бенфики». Фаворитом уругвайского бомбардира считался «Манчестер Юнайтед», но теперь «Реал» может предложить ему лучшие условия. Мадридцы в конце концов будут играть в Лиге чемпионов. В Испании Нуньесу не придётся учить язык, да и погода там лучше, чем в Англии. При этом теперь появляется шанс играть в основе. Нуньесу, конечно, лучше действовать в центре атаки, но пока есть Бензема, он может пару сезонов провести на фланге, адаптируясь  к «Реалу». Затем уругваец может и полноценно заменить француза.

Есть вариант с Кристофером Нкунку из «Лейпцига», который может закрыть много позиций. 24-летний француз также, по слухам, входит в шорт-лист «Реала». Нкунку в этом сезоне раскрылся как атакующий игрок, а его разноплановость должна быть на руку мадридцам, где многие футболисты играют на разных позициях.

В целом «Реал», конечно, может и не спешить. Мадридцы в этом сезоне и так выиграли чемпионат Испании и дошли до финала Лиги чемпионов. Очевидно, что усиление состава – это не то, в чём «Реал» нуждается прямо сейчас. Возможно, этот вопрос можно и отложить, учитывая, что в Мадриде взяли курс на экономию.

Роман Андреев

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Мохамед Салах Садио Мане Килиан Мбаппе
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