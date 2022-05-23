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Чемпионат Франции. Лига 1

Владелец «ПСЖ»: «Мбаппе остался с нами, потому что мы обеспечиваем ему все условия для достижения спортивных целей»

23 Мая 2022 • 16:46 Комментировать

Катарский владелец «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи объяснил, почему нападающий Килиан Мбаппе решил остаться в клубе и продлил контракт до 2025 года, отказавшись переходить в мадридский «Реал».

«Мбаппе остался, потому что мы обеспечиваем ему абсолютно все условия для достижения спортивных целей. Мы хотим побеждать, побеждать и ещё раз побеждать. Я хотел бы поблагодарить его семью, которые поверили в наш проект, а также всю команду, которая работала над продлением контракта с Мбаппе», – цитирует Аль-Хелаифи Адриен Гренье.

Напомним, что Килиан Мбаппе завершил этот сезон с 28 забитыми голами в чемпионате Франции.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Нассер Аль-Хелаифи Килиан Мбаппе
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