Владелец «ПСЖ»: «Мбаппе остался с нами, потому что мы обеспечиваем ему все условия для достижения спортивных целей»

Катарский владелец «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи объяснил, почему нападающий Килиан Мбаппе решил остаться в клубе и продлил контракт до 2025 года, отказавшись переходить в мадридский «Реал».

«Мбаппе остался, потому что мы обеспечиваем ему абсолютно все условия для достижения спортивных целей. Мы хотим побеждать, побеждать и ещё раз побеждать. Я хотел бы поблагодарить его семью, которые поверили в наш проект, а также всю команду, которая работала над продлением контракта с Мбаппе», – цитирует Аль-Хелаифи Адриен Гренье.

Напомним, что Килиан Мбаппе завершил этот сезон с 28 забитыми голами в чемпионате Франции.