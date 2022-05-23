Чуамени всё ещё может оказаться в «ПСЖ»

Несмотря на слухи о том, что полузащитник «Монако» Орельен Чуамени точно не окажется в «ПСЖ», этот трансфер всё ещё может состояться. По информации Адриена Гренье, парижский клуб продолжает работать над сделкой.

Среди претендентов на Чуамени числятся мадридский «Реал» и «Ливерпуль». В ближайшее время после снятия санкций в гонку может ворваться лондонский «Челси», который следил за игроком ещё с прошлого сезона.

Напомним, что на днях появилась информация, согласно которой мадридский «Реал» после неудачи с трансфером Мбаппе намерен переключить всё своё внимание на сделку по переходу Чуамени.