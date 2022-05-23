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Чемпионат Франции. Лига 1

«ПСЖ» собирается предложить 45 миллионов евро за Экитике

23 Мая 2022 • 14:46 Комментировать

Форвард «Реймса» Уго Экитике летом может продолжить карьеру в «ПСЖ». 19-летний нападающий, забивший 10 голов в этом сезоне в чемпионата Франции, всерьёз рассматривается парижанами в качестве усиления линии нападения.

Согласно данным от Адриена Гренье, «ПСЖ» в ближайшее время собирается предложить за молодого таланта 45 миллионов евро. В данный момент команда лидирует в гонке за игрока, в которой также участвуют «Ньюкасл», «Бавария», «Манчестер Юнайтед», миланский «Интер» и «Боруссия» Дортмунд.

Напомним, что зимой Экитике был близок к переходу в «Ньюкасл», но сделка сорвалась в самый дедлайн трансферного окна.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Реймс Уго Экитике
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