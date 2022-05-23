«ПСЖ» собирается предложить 45 миллионов евро за Экитике

Форвард «Реймса» Уго Экитике летом может продолжить карьеру в «ПСЖ». 19-летний нападающий, забивший 10 голов в этом сезоне в чемпионата Франции, всерьёз рассматривается парижанами в качестве усиления линии нападения.

Согласно данным от Адриена Гренье, «ПСЖ» в ближайшее время собирается предложить за молодого таланта 45 миллионов евро. В данный момент команда лидирует в гонке за игрока, в которой также участвуют «Ньюкасл», «Бавария», «Манчестер Юнайтед», миланский «Интер» и «Боруссия» Дортмунд.

Напомним, что зимой Экитике был близок к переходу в «Ньюкасл», но сделка сорвалась в самый дедлайн трансферного окна.