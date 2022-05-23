Катарские владельцы «ПСЖ» потребовали выставить Неймара на трансфер

Катарские владельцы «ПСЖ» потребовали, чтобы в это летнее трансферное окно звёздный бразильский нападающий Неймар был продан в другую команду.

По информации издания Le Parisien, 30-летний бразильский футболист был выставлен на трансфер по прямому приказу катарских владельцев парижской команды. Боссы «ПСЖ» хотят избавиться от Неймара после того, как был заключён новый дорогостоящий контракт с французским форвардом Килианом Мбаппе.

Напомним, что в этом сезоне Неймар провёл во французском чемпионате в составе «ПСЖ» 22 матча, в которых отметился 13 забитыми мячами и шестью ассистами.