Поставлена точка в переговорах «ПСЖ» с Зиданом

Переговоры «ПСЖ» с французским тренером Зинедином Зиданом не привели к успеху. По информации журналиста Адриена Гренье, парижский гранд не смог договориться с бывшим наставником мадридского «Реала». Грядущим летом «Зизу» точно не будет в Париже, утверждает инсайдер.

Из-за срыва переговоров с Зинедином у руля парижской команды может остаться аргентинец Маурисио Почеттино, которого уже практически списали. Вероятно, аргентинец начнет новый сезон на своем нынешнем месте.

«ПСЖ» стал чемпионом Франции по итогам сезона-2021/2022. Отрыв столичного клуба от второго места составил 15 баллов.

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