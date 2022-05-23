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Чемпионат Франции. Лига 1

Поставлена точка в переговорах «ПСЖ» с Зиданом

23 Мая 2022 • 09:33 Комментировать

Переговоры «ПСЖ» с французским тренером Зинедином Зиданом не привели к успеху. По информации журналиста Адриена Гренье, парижский гранд не смог договориться с бывшим наставником мадридского «Реала». Грядущим летом «Зизу» точно не будет в Париже, утверждает инсайдер.

Из-за срыва переговоров с Зинедином у руля парижской команды может остаться аргентинец Маурисио Почеттино, которого уже практически списали. Вероятно, аргентинец начнет новый сезон на своем нынешнем месте.

«ПСЖ» стал чемпионом Франции по итогам сезона-2021/2022. Отрыв столичного клуба от второго места составил 15 баллов.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Зинедин Зидан
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