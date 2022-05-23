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Месси уже не решает: Мбаппе назвал две трансферные цели «ПСЖ»

23 Мая 2022 • 07:52 Комментировать

На днях нападающий Килиан Мбаппе заключил новое трудовое соглашение с французским «ПСЖ». После этого 23-летний игрок заявил руководству, что хочет видеть в команде двух новых игроков.

По информации Bild, звездный форварда лоббирует подписание двух футболистов сборной Франции. Речь идет о полузащитнике «Монако» Орельене Чуамени и нападающем каталонской «Барселоны» Усмане Дембеле. Килиан настаивает, чтобы «ПСЖ» оформил эти переходы в летнее трансферное окно.

Напомним, что Мбаппе на протяжении долгого времени сватали в мадридский «Реал», однако форвард сделал выбор в пользу «ПСЖ», подписав трехлетний контракт.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Килиан Мбаппе Усман Дембеле Орельен Чуамени
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