Месси уже не решает: Мбаппе назвал две трансферные цели «ПСЖ»

На днях нападающий Килиан Мбаппе заключил новое трудовое соглашение с французским «ПСЖ». После этого 23-летний игрок заявил руководству, что хочет видеть в команде двух новых игроков.

По информации Bild, звездный форварда лоббирует подписание двух футболистов сборной Франции. Речь идет о полузащитнике «Монако» Орельене Чуамени и нападающем каталонской «Барселоны» Усмане Дембеле. Килиан настаивает, чтобы «ПСЖ» оформил эти переходы в летнее трансферное окно.

Напомним, что Мбаппе на протяжении долгого времени сватали в мадридский «Реал», однако форвард сделал выбор в пользу «ПСЖ», подписав трехлетний контракт.

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