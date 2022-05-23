«ПСЖ» нашёл замену спортивному директору Леонардо

Спортивный директор «ПСЖ» Леонардо стал первой жертвой кардинальных изменений в «ПСЖ».

Теперь трансферными вопросами французского клуба будут заниматься Луис Кампос и Антеро Энрике, сообщает Foot Mercato.

Кампос ранее работал в «Монако» и в «Лилле» и являлся приоритетным выбором нападающего Килиана Мбаппе. Что касается Энрике, то он раньше уже был в системе «ПСЖ», сыграв роль в трансфере Мбаппе из «Монако.

Уточняется, что Кампос будет заниматься поиском новых приобретений для клуба, а перед Энрике поставлена задача найти команды для длинного списка игроков, которые покинут «ПСЖ» в летнее межсезонье.