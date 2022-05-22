Эррера: «Продление контракта Мбаппе стало неожиданностью»

Полузащитник «ПСЖ» Андер Эррера рассказал журналистам о своей реакции на продление контракта Килиана Мбаппе.

«Известие о том, что Килиан Мбаппе подписал новый контракт с «Пари Сен-Жермен», стало неожиданностью как для его товарищей по команде, так и для остального мира. Мы устроили ему аплодисменты, а потом до меня дошло, что он может стать самым важным игроком в истории клуба. Я вдруг осознал, что клуб на самом деле является привлекательным проектом», - сказал Эррера.

На днях Мбаппе сделал сенсационное заявление, что отверг предложение «Реала» и решил остаться в своем нынешнем клубе «ПСЖ».