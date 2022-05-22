Камара отказался продлевать контракт с «Марселем»

Полузащитник «Марселя» Бубакар Камара заявил о намерении покинуть французский клуб летом нынешнего года.

Футболист заявил, что не собирается продлевать контракт с «Марселем» и уже нашёл себе новый клуб.

«Я принял решение. Я уйду из «Марселя» этим летом. Думаю, это лучшее решение для моего будущего. Сейчас я хочу прогрессировать и принять новый вызов, в новом чемпионате. Скоро вы узнаете, где я буду играть дальше», — цитирует Камара Sky Sports.

В текущем сезоне 22-летний опорник провёл вв составе «Марселя» 48 матчей, в которых забил один гол и отдал одну результативную передачу.