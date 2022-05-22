Почеттино рассказал, когда узнал о решении Мбаппе

Наставник «ПСЖ» Маурисио Почеттино высказался о новом трудовом соглашении форварда Килиана Мбаппе с парижским клубом.

«Я узнал об этом решении за пару минут до официального сообщения. Килиана многие критиковали во Франции. Но по итогу он заключил новое соглашение с клубом. Это огромная гордость для нас. Мбаппе сейчас один из лучших футболистов мира, если не лучший», - передает слова аргентинского специалиста RMC Sport.

Напомним, что Мбаппе был близок к переходу в мадридский «Реал», однако «ПСЖ» сумел переубедить игрока выгодным контрактом. Новый договор форварда рассчитан до 2025 года.