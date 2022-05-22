«ПСЖ» сегодня может уволить Почеттино

Руководители «ПСЖ» готовы уже сегодня уволить аргентинского наставника Маурисио Почеттино с поста главного тренера парижского клуба.

По информации авторитетного инсайдера Николо Скиры, парижская команда в ближайшие часы может уволить аргентинского специалиста, которому будет выплачена неустойка в размере 15 миллионов евро. Напомним, что Почеттино считали главным претендентом на пост нового главного тренера «Манчестер Юнайтед», но английский клуб предпочёл назначить голландца Эрика тен Хага.

Под руководством Почеттино футболисты «ПСЖ» в этом сезоне сумели выиграть чемпионский титул в Лиге 1.