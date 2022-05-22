Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Франции. Лига 1

«ПСЖ» сегодня может уволить Почеттино

22 Мая 2022 • 08:29 Комментировать (1)

Руководители «ПСЖ» готовы уже сегодня уволить аргентинского наставника Маурисио Почеттино с поста главного тренера парижского клуба.

По информации авторитетного инсайдера Николо Скиры, парижская команда в ближайшие часы может уволить аргентинского специалиста, которому будет выплачена неустойка в размере 15 миллионов евро. Напомним, что Почеттино считали главным претендентом на пост нового главного тренера «Манчестер Юнайтед», но английский клуб предпочёл назначить голландца Эрика тен Хага.

Под руководством Почеттино футболисты «ПСЖ» в этом сезоне сумели выиграть чемпионский титул в Лиге 1.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Маурисио Почеттино
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 22 Мая
09:44 · Испания. Ла Лига
Линекер поддержал выбор Мбаппе
09:30 · Испания. Ла Лига
«Реал» хотел сыграть на опережение и первым отказать Мбаппе
09:22 · Франция. Лига 1
«ПСЖ» отправил в отставку Леонардо 1
08:39 · Франция. Лига 1
Неймар повторил уникальный рекорд Роналду 1
08:29 · Франция. Лига 1
«ПСЖ» сегодня может уволить Почеттино 1
08:28 · Италия. Серия А
Ди Мария рассказал, перейдёт ли в «Ювентус»
08:17 · Франция. Лига 1
Мать Мбаппе раскритиковала журналиста за реакцию на продление контракта с «ПСЖ»
05:52 · Франция. Лига 1
«Мец» повторил антирекорд Лиги 1 по количеству вылетов
02:20 · Испания. Ла Лига
Ди Мария: «У Мбаппе ещё будет время поиграть за «Реал» 1
02:11 · Испания. Ла Лига
Испанский журналист жёстко раскритиковал Мбаппе: «Ему не хватило смелости ответить на звонок «Реала» 1
01:27 · Франция. Лига 1
Месси не попал в топ-5 лучших игроков Лиги 1 по обводкам, лидер – Мбаппе
01:08 · Франция. Лига 1
Кейлор Навас ответил на вопрос о возможном уходе из «ПСЖ»
00:45 · Франция. Лига 1
Нынешний сезон Лиги 1 – самый результативный почти за 40 лет 1
00:33 · Франция. Лига 1
Мбаппе стал лучшим бомбардиром и ассистентом чемпионата Франции 1
00:11 · Франция. Лига 1
Средняя результативность Месси в чемпионате Франции - гол в более чем четырех матчах 1
Все новости
Рекомендуем