Мать Мбаппе раскритиковала журналиста за реакцию на продление контракта с «ПСЖ»

Мать Килиана Мбаппе жёстко ответила журналисту, который остался недоволен тем, что французский форвард решил продлить соглашение с «ПСЖ».

Журналист Фредерик Эрмель обвинил 23-летнего нападающего в двуличии, а также заявил, что в футболе есть те, кто держат своё слово, а есть Мбаппе. Ламари Файза, мать игрока, ответила, что если кто-то чего-то не знает, то в такой ситуации лучше всего держать язык за зубами.

Напомним, что Килиан Мбаппе решил не уходить из парижской команды. Француз заключил с «ПСЖ» новое соглашение, которое сделало его самым высокооплачиваемым футболистом мира.