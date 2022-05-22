Нынешний сезон Лиги 1 – самый результативный почти за 40 лет

Завершившийся розыгрыш чемпионата Франции стал самым результативным за 39 лет.

В общей сложности во всех матчах Лиги 1 было забито 1067 голов – по 2,81 голу в среднем за матч. Как информирует Opta, это самый высокий показатель для высшего французского дивизиона с сезона 1982/83, когда было забито 1090 голов (2,87 в среднем за матч).

Самой забивной командой сезона стал чемпион – «ПСЖ» (90 голов). Не сильно отстал и «Ренн», отправивший в ворота соперников 82 мяча. Самой пропускающей командой стал «Бордо» (91 пропущенный мяч), занявший последнюю строчку в турнирной таблице и вылетевший в Лигу 2.