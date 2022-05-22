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Чемпионат Франции. Лига 1

«Ницца» чудом вышла в еврокубки, «Бордо» и «Мец» вылетели

22 Мая 2022 • 00:06 Комментировать
Реймс
2:3
Ницца
окончен

В последнем туре Лиги 1 не обошлось без голливудского сценария. Ведущая борьбу за Лигу конференций «Ницца» быстро пропустила два мяча от «Реймса» и до 75-й минуты уступала 0:2, хотя нуждалась в набранных очках. В этот момент включился Анди Делор - хет-трик за 7 минут, победа 3:2 и место в еврокубках.

В других матчах отметим победы «Лиона», «Анже» и «Бордо». Эти три очка не позволили жирондинцам остаться в Лиге 1, как и «Мецу». «Сент-Этьен» сыграет в стыках.

Протокол игры  
Реймс 2:3Ницца
(1:0) Экитик Юго9'   
(2:0) Думбия Камори17'   
  75'Делор Анди (2:1)
  77'Делор Анди (2:2)
  82'Делор Анди (2:3)
Райкович ПредрагМанетси МаршалФас ВаутАбдельамид ЮнисБузи Максим  84' (Флипс Алексис (  84') Лопи ДионМатусива АзорДумбия Камори  84' (Ван Берген Митчелл (  84') Фокет ТомасЭкитик Юго  62' (Зенели Арбер (  62') Туре Эль Билал  75' (Каюсте Йенс (  75')
Запасные: Адлен МартинДиуф ЙеваннПеннето НиколяМбюкю НатанаэльКеббаль Илан
Бенитес ВальтерДанилюк ФлавиусТодибо Жан-КлерДанте Бонфим   26'  46' (Лотомба Жордан (  46') Бар Мельвен  46' (Амави Жордан (  46') Будауи Хишем  56' (Шнайдерлин Морган (  56') Росарио Пабло  56' (Браими Билаль (  56'   90') Тюрам КефренКлюйверт Джастин  67' (Гессан Эванн (  67') Гуйри АминДелор Анди
Запасные: Дольберг КасперМенди АнтуанСтенгс КелвинБулка Марцин
21 мая. Стадион "Стад Огюст Делон" (Реймс).
Протокол игры 
Клермон 1:2Лион
  26' Дембеле Мусса II (0:1)
  49' Ауа Уссем (0:2)
(1:2) Байо Мохамед 59'   
Джоко Упарин  Зедатка Аким  Сейду Алиду  Ожье Флоран  Н'Симба Виталь   26'   77' (Рашани Эльбасан (   77'   90' Хауи Саиф-Эдин   62' (Аллевина Джим (   62' Гастьен Йоан  Маньен Йоанн  Доссу Жодель   62' (Бускетс Ориоль (   62' Байо Мохамед   87' (Амель Пьер-Ив (   87' Да Кунья Лукас   77' (Менди Ариал (   77')
Запасные: Десма Артур  Жаби Наэль  Альбер Жозуэ  Биллонг Жан-Клод
Лопеш Антони  Гюсто Мало  Да Сильва Дамьен  Люкеба Кастелло  Милагрес Энрике   39'   81' (Эмерсон Палмиери (   81' Рен-Аделед Жефф   72' (Токо-Экамби Карл (   72' Какере Максанс  Ауа Уссем   80' (Февр Ромен (   80' Тете  Дембеле Мусса II   90'  Баркола Бредли   72' (Ндомбеле Танги (   72')
Запасные: Кадевере Тино  Поллерсбек Юлиан  Дюбуа Лео  Боатенг Жером  Пакета Лукас
 21 мая. Стадион "Габриэль Монтпье".
Протокол игры 
Лорьян 1:1Труа
  22' Тузгар Йоанн (0:1)
(1:1) Лорьенте Арман 75'   
Дрейер Маттье  Силва Игор   80' (Эрго Жером (   80' Дженц Мориц  Морель Жереми  Ле Гофф Венсан  Ле Фе Энцо  Лемуан Фабьен   67' (Уттара Данго (   67' Абергель Лоран   87' (Сумано Самбу (   87' Монкондю Томас   60'  Коне Ибраима  Моффи Теремас   68' (Лорьенте Арман (   68'   90')
Запасные: Петро Лео  Мендес Убулан  Лорик Самуэль  Нарди Поль  Буасгар Кентен  Каллен Тома  Инносент Бонке
Мулен Жесси  Каборе Исса   85'  Бьянкон Жулиан   63' (Бальде Мама (   63' Палмер-Браун Эрик  Сальмье Йоанн  Конте Абду   81' (Рами Адиль (   81' Рипар Рено   65'  Н'Гессан Куаме  Тардьё Флориан  Шавалерин Ксавье   63' (Ларуси Яссер (   63'   90' Тузгар Йоанн   82' (Угбо Ике (   82')
Запасные: Себастьян Рено  Галлон Готье  Эль-Хаджам Уалид  Шамбос Дилан  Буаллак Риан  Дингом Тристан  Коне Юссуф
 21 мая. Стадион "Стад де Мустуар".
Протокол игры 
Брест 2:4Бордо
  14' Мангаш Рикарду (0:1)
(1:1) Мунье Стив 16'   
  32' Мара Секу (1:2)
(2:2) Белайли Юсеф 34'   
  73' Мара Секу (2:3)
  75' Дилросун Джавайро (2:4)
Бизот Марко  Шардонне Брендан   31'  Эрей Кристоф   88' (Ле Дуарон Жереми (   88' Брассье Лилиан  Дюверн Жан-Кевин   61' (Пьер-Габриэль Ронаэль (   61' Дель Кастильо Ромен   81' (Саид Рафики (   81' Белькебла Арис  Ласне Пол   80' (Маньетти Уго (   80' Белайли Юсеф  Мунье Стив  Кардона Ирвин   88' (Уронен Йере (   88')
Запасные: Кудерт Грегуар  Бен Дени  Мбок Хианга  Агум Люсьен
Пуссен Гаэтан  Фильо Марсело   88' (Байсс Пол (   88' Ахмедходжич Анел  Кватенг Энок   79' (Johaneko Louisjean (   79' Игнатенко Даниил  Гилавоги Жошуа  Мангаш Рикарду  Хван Ый-Чжо   80' (Баква Дилан (   80' Дилросун Джавайро   90' (Уден Реми (   90' Мара Секу   80' (Бриан Джимми (   80' Франсержио Родригес
Запасные: Руярд Дэви  Лакукс Том  Клиджэ Тибо
 21 мая. Стадион "Стад Франсис Ле Блё".
Протокол игры 
Нант 1:1Сент-Этьен
(1:0) Блас Людовик 23'   
  79' Амума Ромен (1:1)
Лафон Альбан  Кастеллетто Жан-Шарль  Жиротто Андрей  Паллуа Николя  Коко Маркус   85' (Фабио да Сильва (   85' Мутуссами Самуэль  Сиприен Вилан   72' (Огюстен Жан-Кевин (   72'   85' Мерлин Квентин  Блас Людовик   36'   81' (Аши Мохамед (   81' Коло-Муани Рандаль   81' (Аппиа Деннис (   81' Кулибали Калифа   71' (Букари Осман (   71')
Запасные: Коршья Себастьен  Манвелян Гор  Дескамп Реми  Силла Абдулайе
Бернардони Поль  Сако Фалае  Мангала Эльяким  Наде Микаэль  Тиуб Сада   46' (Амума Ромен (   46' Камара Махди  Юссуф Зейду   74' (Норден Арно (   74' Трауко Мигель  Аушиш Адиль   69' (Кривелли Энцо (   69' Хазри Вахби   74' (Гурна-Дуат Люка (   74' Буанга Денис   87' (Мукуди Ароль (   87')
Запасные: Сако Бакари  Сильва Габриэль  Грин Этьен  Масон Иван
 21 мая. Стадион "Стад де ля Божуар" (Нант).
Протокол игры 
Анже 2:0Монпелье
(1:0) Мангани Тома 45'   
(2:0) Перейра-Лаже Матиаш 67'   
Мандреа Антони  Мансо Венсан  Эбосс Энцо  Ромен Тома   89' (Траоре Исмаэль (   89' Перейра-Лаже Матиаш   87' (Бамба Абдулайе (   87' Капель Пьеррик   63' (Менди Батиста (   63' Мангани Тома   62' (Унаи Аззедин (   62' Бенталеб Набиль  Думбия Сулейман  Фюльжени Анжело   72'  Баокен Стефан   63' (Чо Мохамед-Али (   63')
Запасные: Петкович Даниель  Нинга Казимир  Яколиш Марин  Таиби Ванисс
Омлин Йонас  Суке Арно   65' (Самбья Саломон (   65' Коцца Николя   75' (Мендеш Педру II (   75' Сахо Мамаду  Ойонго Амбруаз   45'  Ферри Жордан   59'  Шотар Жорис  Молле Флоран   83' (Гермуш Янис (   83' Макуана Бени   30'  Делайе Саша   65' (Джоаккини Николас (   65' Жермен Валер   55'
Запасные: Тулер Матеус  Эстев Максим  Берто Димитри  Ристич Михайло
 21 мая. Стадион "Раймон Копа" (Анже).

 

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окончен Реймс 2:3 Ницца 4.05 3.90 1.85
окончен Клермон 1:2 Лион
окончен Лорьян 1:1 Труа 2.12 3.60 3.35
окончен ПСЖ 5:0 Мец 1.16 8.50 14.00
окончен Брест 2:4 Бордо 1.67 4.50 4.40
окончен Лилль 2:2 Ренн 4.10 3.90 1.83
окончен Нант 1:1 Сент-Этьен 2.45 3.50 2.85
окончен Анже 2:0 Монпелье 1.95 3.85 3.60
окончен Ланс 2:2 Монако 3.15 3.85 2.10
окончен Марсель 4:0 Страсбург 2.05 3.45 3.65
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