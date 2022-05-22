«Ницца» чудом вышла в еврокубки, «Бордо» и «Мец» вылетели

В последнем туре Лиги 1 не обошлось без голливудского сценария. Ведущая борьбу за Лигу конференций «Ницца» быстро пропустила два мяча от «Реймса» и до 75-й минуты уступала 0:2, хотя нуждалась в набранных очках. В этот момент включился Анди Делор - хет-трик за 7 минут, победа 3:2 и место в еврокубках.

В других матчах отметим победы «Лиона», «Анже» и «Бордо». Эти три очка не позволили жирондинцам остаться в Лиге 1, как и «Мецу». «Сент-Этьен» сыграет в стыках.