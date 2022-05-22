«Ницца» чудом вышла в еврокубки, «Бордо» и «Мец» вылетели

В последнем туре Лиги 1 не обошлось без голливудского сценария. Ведущая борьбу за Лигу конференций «Ницца» быстро пропустила два мяча от «Реймса» и до 75-й минуты уступала 0:2, хотя нуждалась в набранных очках. В этот момент включился Анди Делор - хет-трик за 7 минут, победа 3:2 и место в еврокубках.
В других матчах отметим победы «Лиона», «Анже» и «Бордо». Эти три очка не позволили жирондинцам остаться в Лиге 1, как и «Мецу». «Сент-Этьен» сыграет в стыках.
Протокол игры
|(1:0) Экитик Юго9'
|(2:0) Думбия Камори17'
|75'Делор Анди (2:1)
|77'Делор Анди (2:2)
|82'Делор Анди (2:3)
Райкович Предраг•Манетси Маршал•Фас Ваут•Абдельамид Юнис•Бузи Максим 84' (Флипс Алексис ( 84') •Лопи Дион•Матусива Азор•Думбия Камори 84' (Ван Берген Митчелл ( 84') •Фокет Томас•Экитик Юго 62' (Зенели Арбер ( 62') •Туре Эль Билал 75' (Каюсте Йенс ( 75')
Бенитес Вальтер•Данилюк Флавиус•Тодибо Жан-Клер•Данте Бонфим 26' 46' (Лотомба Жордан ( 46') •Бар Мельвен 46' (Амави Жордан ( 46') •Будауи Хишем 56' (Шнайдерлин Морган ( 56') •Росарио Пабло 56' (Браими Билаль ( 56' ) • 90'Тюрам Кефрен•Клюйверт Джастин 67' (Гессан Эванн ( 67') •Гуйри Амин•Делор Анди
Запасные: Дольберг Каспер•Менди Антуан•Стенгс Келвин•Булка Марцин
21 мая. Стадион "Стад Огюст Делон" (Реймс).
Протокол игры
|26' Дембеле Мусса II (0:1)
|49' Ауа Уссем (0:2)
|(1:2) Байо Мохамед 59'
Джоко Упарин • Зедатка Аким • Сейду Алиду • Ожье Флоран • Н'Симба Виталь 26' 77' ( Рашани Эльбасан ( 77' ) • 90'Хауи Саиф-Эдин 62' ( Аллевина Джим ( 62') • Гастьен Йоан • Маньен Йоанн • Доссу Жодель 62' ( Бускетс Ориоль ( 62') • Байо Мохамед 87' ( Амель Пьер-Ив ( 87') • Да Кунья Лукас 77' ( Менди Ариал ( 77')
Запасные: Десма Артур • Жаби Наэль • Альбер Жозуэ • Биллонг Жан-Клод
Лопеш Антони • Гюсто Мало • Да Сильва Дамьен • Люкеба Кастелло • Милагрес Энрике 39' 81' ( Эмерсон Палмиери ( 81') • Рен-Аделед Жефф 72' ( Токо-Экамби Карл ( 72') • Какере Максанс • Ауа Уссем 80' ( Февр Ромен ( 80') • Тете • Дембеле Мусса II • 90'Баркола Бредли 72' ( Ндомбеле Танги ( 72')
Запасные: Кадевере Тино • Поллерсбек Юлиан • Дюбуа Лео • Боатенг Жером • Пакета Лукас
21 мая. Стадион "Габриэль Монтпье".
Протокол игры
|22' Тузгар Йоанн (0:1)
|(1:1) Лорьенте Арман 75'
Дрейер Маттье • Силва Игор 80' ( Эрго Жером ( 80') • Дженц Мориц • Морель Жереми • Ле Гофф Венсан • Ле Фе Энцо • Лемуан Фабьен 67' ( Уттара Данго ( 67') • Абергель Лоран 87' ( Сумано Самбу ( 87') • Монкондю Томас • 60'Коне Ибраима • Моффи Теремас 68' ( Лорьенте Арман ( 68' ) 90'
Запасные: Петро Лео • Мендес Убулан • Лорик Самуэль • Нарди Поль • Буасгар Кентен • Каллен Тома • Инносент Бонке
Мулен Жесси • Каборе Исса • 85'Бьянкон Жулиан 63' ( Бальде Мама ( 63') • Палмер-Браун Эрик • Сальмье Йоанн • Конте Абду 81' ( Рами Адиль ( 81') • Рипар Рено • 65'Н'Гессан Куаме • Тардьё Флориан • Шавалерин Ксавье 63' ( Ларуси Яссер ( 63' ) • 90'Тузгар Йоанн 82' ( Угбо Ике ( 82')
Запасные: Себастьян Рено • Галлон Готье • Эль-Хаджам Уалид • Шамбос Дилан • Буаллак Риан • Дингом Тристан • Коне Юссуф
21 мая. Стадион "Стад де Мустуар".
Протокол игры
|14' Мангаш Рикарду (0:1)
|(1:1) Мунье Стив 16'
|32' Мара Секу (1:2)
|(2:2) Белайли Юсеф 34'
|73' Мара Секу (2:3)
|75' Дилросун Джавайро (2:4)
Бизот Марко • Шардонне Брендан • 31'Эрей Кристоф 88' ( Ле Дуарон Жереми ( 88') • Брассье Лилиан • Дюверн Жан-Кевин 61' ( Пьер-Габриэль Ронаэль ( 61') • Дель Кастильо Ромен 81' ( Саид Рафики ( 81') • Белькебла Арис • Ласне Пол 80' ( Маньетти Уго ( 80') • Белайли Юсеф • Мунье Стив • Кардона Ирвин 88' ( Уронен Йере ( 88')
Запасные: Кудерт Грегуар • Бен Дени • Мбок Хианга • Агум Люсьен
Пуссен Гаэтан • Фильо Марсело 88' ( Байсс Пол ( 88') • Ахмедходжич Анел • Кватенг Энок 79' ( Johaneko Louisjean ( 79') • Игнатенко Даниил • Гилавоги Жошуа • Мангаш Рикарду • Хван Ый-Чжо 80' ( Баква Дилан ( 80') • Дилросун Джавайро 90' ( Уден Реми ( 90') • Мара Секу 80' ( Бриан Джимми ( 80') • Франсержио Родригес
Запасные: Руярд Дэви • Лакукс Том • Клиджэ Тибо
21 мая. Стадион "Стад Франсис Ле Блё".
Протокол игры
|Нант
|1:1
|Сент-Этьен
|(1:0) Блас Людовик 23'
|79' Амума Ромен (1:1)
Лафон Альбан • Кастеллетто Жан-Шарль • Жиротто Андрей • Паллуа Николя • Коко Маркус 85' ( Фабио да Сильва ( 85') • Мутуссами Самуэль • Сиприен Вилан 72' ( Огюстен Жан-Кевин ( 72' ) • 85'Мерлин Квентин • Блас Людовик 36' 81' ( Аши Мохамед ( 81') • Коло-Муани Рандаль 81' ( Аппиа Деннис ( 81') • Кулибали Калифа 71' ( Букари Осман ( 71')
Запасные: Коршья Себастьен • Манвелян Гор • Дескамп Реми • Силла Абдулайе
Бернардони Поль • Сако Фалае • Мангала Эльяким • Наде Микаэль • Тиуб Сада 46' ( Амума Ромен ( 46') • Камара Махди • Юссуф Зейду 74' ( Норден Арно ( 74') • Трауко Мигель • Аушиш Адиль 69' ( Кривелли Энцо ( 69') • Хазри Вахби 74' ( Гурна-Дуат Люка ( 74') • Буанга Денис 87' ( Мукуди Ароль ( 87')
Запасные: Сако Бакари • Сильва Габриэль • Грин Этьен • Масон Иван
21 мая. Стадион "Стад де ля Божуар" (Нант).
Протокол игры
|(1:0) Мангани Тома 45'
|(2:0) Перейра-Лаже Матиаш 67'
Мандреа Антони • Мансо Венсан • Эбосс Энцо • Ромен Тома 89' ( Траоре Исмаэль ( 89') • Перейра-Лаже Матиаш 87' ( Бамба Абдулайе ( 87') • Капель Пьеррик 63' ( Менди Батиста ( 63') • Мангани Тома 62' ( Унаи Аззедин ( 62') • Бенталеб Набиль • Думбия Сулейман • Фюльжени Анжело • 72'Баокен Стефан 63' ( Чо Мохамед-Али ( 63')
Запасные: Петкович Даниель • Нинга Казимир • Яколиш Марин • Таиби Ванисс
Омлин Йонас • Суке Арно 65' ( Самбья Саломон ( 65') • Коцца Николя 75' ( Мендеш Педру II ( 75') • Сахо Мамаду • Ойонго Амбруаз • 45'Ферри Жордан • 59'Шотар Жорис • Молле Флоран 83' ( Гермуш Янис ( 83') • Макуана Бени • 30'Делайе Саша 65' ( Джоаккини Николас ( 65') • Жермен Валер 55'
Запасные: Тулер Матеус • Эстев Максим • Берто Димитри • Ристич Михайло
21 мая. Стадион "Раймон Копа" (Анже).