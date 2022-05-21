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Чемпионат Франции. Лига 1

«Велодром» ликует: «Марсель» разгромил «Страсбург» и прорвался в групповой этап Лиги чемпионов

21 Мая 2022 • 23:55 Комментировать
Марсель
4:0
Страсбург
окончен

Второе-четвёртое места в Лиге 1 разыгрывались заочно между «Монако», «Марселем» и «Ренном».

Протокол игры  
Марсель 4:0Страсбург
(1:0) Жерсон Сантос32'   
(2:0) Юндер Дженгиз73'   
(3:0) Жерсон Сантос89'   
(4:0) Бакамбу Седрик90'   
Манданда СтивЧалета-Цар Дуе   34'Камара БубакарПерес ЛуанРонжье ВалентинГуйе Пап   86'  90' (Колашинац Сеад (  90') Арит Амин  90' (Бакамбу Седрик (  90') Гендузи МаттеоЖерсон СантосЮндер Дженгиз  90' (Лирола Поль (  90') Милик Аркадиуш  90' (Энрике Луис III (  90')
Запасные: Таргаллин УссамаБен-Сегир СалимБенъяхья-Тани АйланПау Лопес
Селс МатцГильберт ФредерикПеррен ЛюкаНьямси ЖерзиноДжику АлександрКаси Антони  85' (Фила Карол (  85') Томассон Адриен  85' (Кандил Нордин (  85') Прчич Саньин  73' (Беллегард Жан-Рикнер (  73') Аолу Жан-Эде  73' (Сиссоко Ибраима (  73'   76') Ажорк ЛюдовикГамейро Кевин  72' (Диалло Хабиб (  72')
Запасные: Кавасима ЭйдзиУорис МаджидЛе Маршан МаксимДукуре Исмаэль
21 мая. Стадион "Велодром" (Марсель).

Для «Марселя» было три варианта итогов 38-го тура: попадание в группу Лиги чемпионов (второе место), к квалификацию Лиги чемпионов (третье место) или в группу Лиги Европы (четвёртое место). Набор хотя бы одного очка гарантировал «Олимпику» призовую тройку, а дальше надо было бы смотреть на результат «Монако» в параллельном матче с «Лансом». Накануне решающих встреч «Марсель» при равенстве очков отставал от монегасков на четыре мяча в плане забитых-пропущенных.

Подопечные Хорхе Сампаоли принимали на «Велодроме» занимавший шестую строчку «Страсбург», который, скажем так, вёл борьбу за места в нижней половине еврокубковой зоны. С учётом того, что он гостил у фаворита, ему, скорее всего, пришлось бы надеяться на неудачные результаты «Ниццы» с «Лансом».

В дебюте игры марсельцы проявили хорошую нацеленность на чужие ворота. На шестой минуте Милик плохо принял прострел с левого фланга, но кое-как сориентировался и скинул неподалёку находившему Жерсону, который угодил в правую штангу. Чуть позже Гендузи где-то с линии штрафной приложился в левый угол – Селс был на месте и перевёл на угловой.

Постепенно давление хозяев снизило свои темпы, и гости получили возможность в некотором смысле расправить свои крылья. Середина тайма, Каси получает заброс на левом полуфланге и переводит мяч в область перед воротами, а Гамейро в падении переправляет его ногой правее створа.

Ну а «Марсель» отличился в районе получаса игры с левого полуфланга. Жерсон получил передачу от Ронжье, сместился немного вперёд и поразил дальний угол (1:0). Так что не зря хозяева провели первый тайм – они обзавелись преимуществом в счёте, хоть и не таким большим, какое оно могло быть.

Игру приходилось приостанавливать из-за болельщиков, которые напоследок в текущем сезоне решили использовать свои запасы пиротехнических средств, и поле заволакивалось густым дымом. «Марсель» после перерыва осаждал чужие ворота и добился гола на 73-й минуте, когда Юндер получил разрезающий пас от Амина Арита и расстрелял створ (2:0).

Далее хозяева ослабили хватку, а в концовке забили ещё. Со средней дистанции послал мяч в зону правого нижнего угла оформивший дубль Жерсон (3:0). Марсельцы всерьёз бросились в погоню за «Монако», имевшим преимущество в таблице по разнице мячей, и Бакамбу уже в компенсированное время удачно сыграл на добивании в чужой штрафной (4:0). А «Ланс» тем временем отыгрался против «Монако» в самой-самой концовке, и именно «Марсель» занял вторую строчку, причём чисто по очкам. Радость на «Велодроме» от прямого попадания в групповой этап Лиги чемпионов была огромной.

Кирилл Иванцов

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Евро-Футбол.Ру,
Марсель Чемпионат Франции Лига 1 Страсбург
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окончен ПСЖ 5:0 Мец 1.16 8.50 14.00
окончен Брест 2:4 Бордо 1.67 4.50 4.40
окончен Лилль 2:2 Ренн 4.10 3.90 1.83
окончен Нант 1:1 Сент-Этьен 2.45 3.50 2.85
окончен Анже 2:0 Монпелье 1.95 3.85 3.60
окончен Ланс 2:2 Монако 3.15 3.85 2.10
окончен Марсель 4:0 Страсбург 2.05 3.45 3.65
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