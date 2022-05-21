«Велодром» ликует: «Марсель» разгромил «Страсбург» и прорвался в групповой этап Лиги чемпионов

Второе-четвёртое места в Лиге 1 разыгрывались заочно между «Монако», «Марселем» и «Ренном».

Для «Марселя» было три варианта итогов 38-го тура: попадание в группу Лиги чемпионов (второе место), к квалификацию Лиги чемпионов (третье место) или в группу Лиги Европы (четвёртое место). Набор хотя бы одного очка гарантировал «Олимпику» призовую тройку, а дальше надо было бы смотреть на результат «Монако» в параллельном матче с «Лансом». Накануне решающих встреч «Марсель» при равенстве очков отставал от монегасков на четыре мяча в плане забитых-пропущенных.

Подопечные Хорхе Сампаоли принимали на «Велодроме» занимавший шестую строчку «Страсбург», который, скажем так, вёл борьбу за места в нижней половине еврокубковой зоны. С учётом того, что он гостил у фаворита, ему, скорее всего, пришлось бы надеяться на неудачные результаты «Ниццы» с «Лансом».

В дебюте игры марсельцы проявили хорошую нацеленность на чужие ворота. На шестой минуте Милик плохо принял прострел с левого фланга, но кое-как сориентировался и скинул неподалёку находившему Жерсону, который угодил в правую штангу. Чуть позже Гендузи где-то с линии штрафной приложился в левый угол – Селс был на месте и перевёл на угловой.

Постепенно давление хозяев снизило свои темпы, и гости получили возможность в некотором смысле расправить свои крылья. Середина тайма, Каси получает заброс на левом полуфланге и переводит мяч в область перед воротами, а Гамейро в падении переправляет его ногой правее створа.

Ну а «Марсель» отличился в районе получаса игры с левого полуфланга. Жерсон получил передачу от Ронжье, сместился немного вперёд и поразил дальний угол (1:0). Так что не зря хозяева провели первый тайм – они обзавелись преимуществом в счёте, хоть и не таким большим, какое оно могло быть.

Игру приходилось приостанавливать из-за болельщиков, которые напоследок в текущем сезоне решили использовать свои запасы пиротехнических средств, и поле заволакивалось густым дымом. «Марсель» после перерыва осаждал чужие ворота и добился гола на 73-й минуте, когда Юндер получил разрезающий пас от Амина Арита и расстрелял створ (2:0).

Далее хозяева ослабили хватку, а в концовке забили ещё. Со средней дистанции послал мяч в зону правого нижнего угла оформивший дубль Жерсон (3:0). Марсельцы всерьёз бросились в погоню за «Монако», имевшим преимущество в таблице по разнице мячей, и Бакамбу уже в компенсированное время удачно сыграл на добивании в чужой штрафной (4:0). А «Ланс» тем временем отыгрался против «Монако» в самой-самой концовке, и именно «Марсель» занял вторую строчку, причём чисто по очкам. Радость на «Велодроме» от прямого попадания в групповой этап Лиги чемпионов была огромной.

Кирилл Иванцов