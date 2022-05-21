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Чемпионат Франции. Лига 1

«Ренн» на последних минутах ушёл от поражения в матче против «Лилля» и сыграет в следующем сезоне в Лиге Европы

21 Мая 2022 • 23:50 Комментировать
Лилль
2:2
Ренн
окончен

В матче последнего в сезоне 38-го тура чемпионата Франции «Лилль» на своём поле сыграл вничью с «Ренном» (2:2).

На 11-й минуте нападающий хозяев Тимоти Веа вывел свою команду вперёд. Но перед самым перерывом Бенжамин Буриго сравнял счёт. На 88-й минуте Тимоти Веа забил, казалось, победный гол. Однако, на 93-й минуте счёт сравнял Серху Гирасси. В случае поражения, команда лишалась шансов сыграть в групповом этапе Лиги Европы.

Таким образом, «Ренн» набрал 66 очков и завершил сезон на четвёртом месте в турнирной таблице, команда в следующем сезоне сыграет в групповом этапе Лиги Европы.

«Лилль» провалил сезон, финишировав на 10-м месте.

Чемпионом в сезоне-2021/22 в Лиге 1 стал «ПСЖ», который задолго гарантировал победу в чемпионате. Вторым стал «Монако», он в следующем сезоне сыграет в групповом этапе Лиги чемпионов. Топ-3 замкнул «Марсель».

Протокол игры  
Лилль 2:2Ренн
(1:0) Веа Тимоти11'   
  41'Буриго Бенжамен (1:1)
(2:1) Веа Тимоти88' 

93'  Гирасси Серу (2:2)

Лео ЖардимЧелик ЗекиФонте ЖозеБотман СвенДжало ТьягуВеа ТимотиАндре Бенжамин   25'  70' (Онана Амаду (  70') Саншеш Ренату   57'Бамба Джонатан  86' (Гудмундссон Габриэль (  86') Йилмаз Бурак  81' (Гомес Анхель (  81') Дэвид Джонатан  87' (Жегрова Эдон (  87')
Запасные: Пье ЖеремиГрбич ИвоLeny YoroЛихаджи ИсаакБрадарич Домагой
Гомис АльфредТраоре АмариОмари Вармед   54'  84' (Угочукву Лесли (  84') Агер НаифТрюффер Адриен   43'Майер ЛовроСантамария БатистТэт Флавьен  84' (Мартен Жонас (  84') Буриго Бенжамен  76' (Докю Жереми (  76') Лаборд Гаэтан  59' (Гирасси Серу (  59') Террье Мартен  76' (Ассиньон Лоренс (  76')
Запасные: Алемдар ДоганМелинг БиргерЖелен ЖеремиСулемана КамалдинБаде Луак
21 мая. Стадион "Пьер Моруа" (Лилль).

 

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окончен Реймс 2:3 Ницца 4.05 3.90 1.85
окончен Клермон 1:2 Лион
окончен Лорьян 1:1 Труа 2.12 3.60 3.35
окончен ПСЖ 5:0 Мец 1.16 8.50 14.00
окончен Брест 2:4 Бордо 1.67 4.50 4.40
окончен Лилль 2:2 Ренн 4.10 3.90 1.83
окончен Нант 1:1 Сент-Этьен 2.45 3.50 2.85
окончен Анже 2:0 Монпелье 1.95 3.85 3.60
окончен Ланс 2:2 Монако 3.15 3.85 2.10
окончен Марсель 4:0 Страсбург 2.05 3.45 3.65
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