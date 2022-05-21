«Ренн» на последних минутах ушёл от поражения в матче против «Лилля» и сыграет в следующем сезоне в Лиге Европы

В матче последнего в сезоне 38-го тура чемпионата Франции «Лилль» на своём поле сыграл вничью с «Ренном» (2:2).
На 11-й минуте нападающий хозяев Тимоти Веа вывел свою команду вперёд. Но перед самым перерывом Бенжамин Буриго сравнял счёт. На 88-й минуте Тимоти Веа забил, казалось, победный гол. Однако, на 93-й минуте счёт сравнял Серху Гирасси. В случае поражения, команда лишалась шансов сыграть в групповом этапе Лиги Европы.
Таким образом, «Ренн» набрал 66 очков и завершил сезон на четвёртом месте в турнирной таблице, команда в следующем сезоне сыграет в групповом этапе Лиги Европы.
«Лилль» провалил сезон, финишировав на 10-м месте.
Чемпионом в сезоне-2021/22 в Лиге 1 стал «ПСЖ», который задолго гарантировал победу в чемпионате. Вторым стал «Монако», он в следующем сезоне сыграет в групповом этапе Лиги чемпионов. Топ-3 замкнул «Марсель».
|(1:0) Веа Тимоти11'
|41'Буриго Бенжамен (1:1)
|(2:1) Веа Тимоти88'
93' Гирасси Серу (2:2)