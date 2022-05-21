Шевченко вручит «ПСЖ» чемпионский трофей после финальной игры сезона

Бывший наставник сборной Украины и «Дженоа» Андрей Шевченко вручит парижской команде чемпионский трофей за победу в Лиге 1.

Как сообщает пресс-служба парижского клуба, после финального матча сезона с «Метцом» будет проведена торжественная церемония награждения футболистов «ПСЖ», которые досрочно обеспечили себе чемпионский титул. Главный трофей игрокам парижской команды вручит известный украинский экс-футболист и тренер Андрей Шевченко.

Напомним, что «ПСЖ» под руководством Маурисио Почеттино на данный момент имеет в своём активе 83 балла после 37 матчей.