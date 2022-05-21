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Почеттино: Хотелось бы, чтобы Мбаппе и дальше выступал за «ПСЖ»

21 Мая 2022 • 09:19 Комментировать

Наставник «ПСЖ» Маурисио Почеттино высказался по поводу возможного ухода звёздного французского форварда Килиана Мбаппе в «Реал».

Почеттино сказал, что он не хочет лгать журналистам, так как он ничего об этом не знает. Аргентинский специалист отметил, что ему хотелось бы, чтобы Мбаппе и дальше выступал за парижскую команду, но он абсолютно не знает, какое решение звёздный футболист в итоге примет. Тренер добавил, что даже если бы что-то знал, то не делал бы никаких заявлений.

Напомним, что Килиан Мбаппе всё ещё не определился со своим будущим. Французский футболист может остаться в «ПСЖ» или же на правах свободного агента перебраться в «Реал».

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Маурисио Почеттино Килиан Мбаппе
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