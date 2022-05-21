Эмир Катара выбрал звёздного тренера для «ПСЖ»

В «ПСЖ» собираются сменить главного тренера команды. Вместо аргентинца Маурисио Почеттино на этот пост пригласят француза Зинедина Зидана, рапортует в социальных сетях инсайдер Фабрис Хоукинс.

Согласно сведениям журналиста, для назначения «Зизу» в столицу Франции прилетит эмир Катара. Он лично проведет переговоры со специалистом, которые рассчитывает завершить заключением сделки.

Напомним, что Зидан сейчас находится без работы. Последним его клубом был мадридский «Реал». Вместе с испанским грандом Зинедин трижды выигрывал Лигу чемпионов.

Зидан получил предложение от итальянского гранда