«Лион» упрашивает «Сент-Этьен» остаться в Лиге 1

Легендарный «Сент-Этьен», который до нынешнего года удерживал рекорд по количеству побед в чемпионате Франции (как это ни удивительно при всех победах «ПСЖ»), переживает черные дни - команда может вылететь из Лиги 1.

Это станет ударом не только для поклонников «зеленых», но и для некоторых их соперников - в частности, для «Лиона», которому вылет, известное дело, не грозит. Клаудио Касапа, помощник главного тренера «Лиона», пояснил, почему «Лион» не хочет вылета «Сент-Этьена».

- Для нас очень важен дерби с ними. дин из важнейших матчей сезона. Болельщики тоже любят эту игру. Поэтому, «Сент-Этьен», давай оставайся, ты нам нужен, - цитирует Касапу derbyderbyderby.it.