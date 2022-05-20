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Чемпионат Франции. Лига 1

«Лион» упрашивает «Сент-Этьен» остаться в Лиге 1

20 Мая 2022 • 22:46 Комментировать
Нант
...
Сент-Этьен
2.60 3.55 2.60
Через 21 ч. 42 мин.

Легендарный «Сент-Этьен», который до нынешнего года удерживал рекорд по количеству побед в чемпионате Франции (как это ни удивительно при всех победах «ПСЖ»), переживает черные дни - команда может вылететь из Лиги 1.

Это станет ударом не только для поклонников «зеленых», но и для некоторых их соперников - в частности, для «Лиона», которому вылет, известное дело, не грозит. Клаудио Касапа, помощник главного тренера «Лиона», пояснил, почему «Лион» не хочет вылета «Сент-Этьена».

- Для нас очень важен дерби с ними. дин из важнейших матчей сезона. Болельщики тоже любят эту игру. Поэтому, «Сент-Этьен», давай оставайся, ты нам нужен, - цитирует Касапу derbyderbyderby.it.

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Евро-Футбол.Ру,
Лион Сент-Этьен Клаудио Касапа
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21.05  22:00 Ланс ... Монако 3.20 3.95 2.05
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21.05  22:00 Нант ... Сент-Этьен 2.60 3.55 2.60
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