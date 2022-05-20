«Хватит валять Бурака» - «Лилль» подтвердил, что Йылмаз покинет клуб

Турецкий ветеран Бурак Йылмаз, внесший немалый вклад в чемпионский титул «Лилля» в прошлом году, покинет клуб летом. Йылмазу уже почти 37 лет, он провел в «Лилле» два сезона, но сейчас руководство клуба решило взять курс на омоложение «догов». Сообщение об этом появилось на официальном сайте клуба.

Станет ли Йылмаз подыскивать себе новый клуб или решит повесить бутсы на гвоздь, не сообщается. Всего в составе «догов» турецкий форвард провел 72 матча, в них он забил 25 мячей - то есть, практически, один мяч за три игры в среднем. Любопытно, что «Лилль» стал первым нетурецким клубом в долгой карьере Бурака, ранее он выступал только на родине.