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Чемпионат Франции. Лига 1

Ветеран сборной Португалии продлил контракт со своим клубом

20 Мая 2022 • 20:40 Комментировать
Лилль
...
Ренн
4.15 4.05 1.78
Через 23 ч. 44 мин.

Центральный защитник сборной Португалии Жозе Фонте подписал новое соглашение с французским «Лиллем».

38-летний футболист заключил с клубом новое соглашение, рассчитанное до конца следующего сезона. Об этом сообщил официальный сайт «Лилля».

На счету капитана «догов» 48 появлений на поле во всех турнирах текущего сезона. За сборную Португалии Фонте сыграл 50 раз, отметившись 1 забитым мячом.

При этом, как сообщается, «Лилль» по окончании сезона покинут 27-летний полузащитник Шека и 36-летний нападающий Бурак Йылмаз. Истекающие контракты португальца и турка не будут продлены.

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Евро-Футбол.Ру,
Лилль Сборная Португалии Бурак Йылмаз Жозе Фонте Шека
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